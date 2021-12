Hamilton pede respeito e defende Vettel: 'É muito difícil fazer o que fazemos'

O alemão Sebastian Vettel ganhou um apoio inesperado nesta terça-feira, em meio a críticas e reclamações por parte da imprensa e dos fãs da Ferrari. O piloto da equipe italiana foi defendido pelo inglês Lewis Hamilton, seu maior rival na briga pelo título da temporada 2018 da Fórmula 1.

"Acho que a imprensa precisa mostrar um pouco mais de respeito por Sebastian", declarou o piloto da Mercedes nas redes sociais. "Vocês simplesmente não conseguem imaginar como é difícil fazer o que fazemos no nosso nível, para qualquer atleta brigando pelo topo na modalidade que disputa."

Vettel vem se tornando alvo de críticas desde que deixou escapar a liderança do campeonato, por conta de uma sequência de erros de pilotagem e também em razão de falhas da equipe. Mesmo com um carro que é considerado o melhor da temporada, a Ferrari viu Hamilton vencer as últimas quatro corridas do campeonato, abrindo 67 pontos de vantagem sobre o adversário alemão.

Para Hamilton, os erros do rival são compreensíveis. "É espero que os seres humanos cometam erros, mas o que importante é como superamos esses erros", declarou o inglês, que está cada vez mais perto do pentacampeonato.

Em razão dos últimos bons resultados, o piloto da Inglaterra poderá confirmar o título por antecipação já na próxima etapa, em Austin. Para ficar com o troféu com três provas de antecipação, no GP dos Estados Unidos, Hamilton precisa superar o alemão por oito pontos. Se vencer, por exemplo, será campeão se o rival ficar no máximo em terceiro.

A etapa norte-americana da Fórmula 1 será disputada no dia 21 deste mês.

