Hamilton minimiza pressão antes da decisão do título

Apesar das tentativas de Nico Rosberg de fazer pressão sobre Lewis Hamilton, o piloto inglês segue confiante para a última corrida da temporada 2014 da Fórmula 1, em Abu Dabi, no próximo domingo. Nesta quinta-feira, 20, véspera dos primeiros treinos no Circuito de Yas Marina, Hamilton garantiu que não se sente pressionado por estar em vantagem na disputa pelo título.

"Eu vim para esta corrida com o objetivo de vencê-la, como faço em todo fim de semana. Então, nada mudou. Em termos de pressão, eu particularmente não sinto nada", declarou o campeão de 2008. "Eu já tenho certa experiência conquistada em minha carreira de piloto. São 20 anos de automobilismo para estar preparado para dias como estes. Não há receita especial para mim."

Para alcançar o título no domingo, Hamilton precisa ao menos chegar em segundo lugar. Se terminar em terceiro ou em posições acima desta, vai depender do resultado de Rosberg para ficar com o troféu. O inglês tem certa vantagem na briga porque tem 17 pontos de frente sobre o alemão - seria ainda maior se a prova não valesse pontuação dobrada, uma exceção na regra do campeonato.

Hamilton se mostra tranquilo também quanto à rivalidade com o companheiro de Mercedes. Ele disse não esperar manobras arriscadas ou ultrapassagens irresponsáveis, como aconteceu no GP da Bélgica, na qual o alemão tirou o inglês da corrida e acabou sendo repreendido pela equipe depois da prova. "Não somos mais crianças. Sabemos o que é errado e o que é certo", disse Hamilton, sem se alongar sobre o assunto.

