Hamilton mantém domínio e faz melhor tempo no 2º treino livre do GP da Áustria

O inglês Lewis Hamilton manteve o domínio na segunda sessão de treinos livres do GP da Áustria de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Spielberg, e voltou a cravar o melhor tempo. O piloto da Mercedes fez sua volta mais rápida em 1min04s579 com pneus macios.

Assim como na primeira sessão, o único que conseguiu acompanhá-lo mais de perto foi seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que ficou 0s176 atrás. Sua melhor volta, no entanto, foi com pneus ultramacios.

A novidade foi o alemão Sebastian Vettel, que desta vez conseguiu colocar a Ferrari na frente dos carros da Red Bull. O australiano Daniel Ricciardo foi o quarto e o holandês Max Verstappen garantiu a quinta melhor volta. O finlandês Kimi Raikonnen fechou a lista dos seis mais rápidos.

A novidade fora do Top 6 foi a presença do russo Sergey Sirotkin, que na primeira sessão foi substituído pelo reserva Robert Kubica na Williams. Ele, no entanto, também não conseguiu ficar no pelotão de cima e fez apenas o 16º tempo.

O francês Romain Grosjean manteve o bom ritmo com a Haas e terminou em sétimo, à frente do seu companheiro, o dinamarquês Kevin Magnussen. Em nono lugar ficou o francês Pierre Gasly, da Toro Rosso, que teve uma quebra de suspensão e ocasionou a única bandeira vermelha das duas sessões.

O belga Stoffel Vandoorne, da McLaren, fechou o Top 10. Já o espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de time, foi apenas o 19º e penúltimo. Ele só ficou à frente do canadense Lance Stroll, 20º com a sua Williams.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam para a pista em Spielberg no sábado para a terceira sessão de treino livre, às 7 horas (de Brasília). Na sequência, às 10h, haverá o classificatório para o grid. A corrida terá largada no domingo, às 10h10.

O GP da Áustria é a nona etapa da temporada. Até aqui, Lewis Hamilton lidera o Mundial de Pilotos com 145 pontos, seguido de perto por Sebastian Vettel, que está em segundo lugar, com 131 pontos.

