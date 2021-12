Hamilton lidera treinos de Fórmula 1 em Abu Dhabi

O inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido nos primeiros treinos livres do GP de Abu Dhabi, com o tempo de 1min43s285, seguido por seu companheiro de McLaren, Jenson Button, e pelo alemão da Red Bull, Sebastian Vettel.

As McLaren foram as mais velozes neste primeiro contato com o circuito de Yas Marina e as únicas a fecharem a volta com um tempo na casa dos 1min43. Jenson Button marcou o tempo de 1min43s618.

Primeiro colocado no campeonato mundial, o alemão Sebastian Vettel foi o terceiro mais rápido com o tempo de 1min44s050, na frente de seu principal rival pelo título, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, que anotou o tempo de 1min44s366.

Felipe Massa não teve um bom rendimento e terminou os primeiros treinos livres na 11ª colocação, com 1min45s567.

Classificação dos primeiros treinos livres do GP de Abu Dhabi:.

.1. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1min43s285.

.2. Jenson Button (GBR/McLaren) 1min43s618.

.3. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1min44s050.

.4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1min44s366.

.5. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1min44s542.

.6. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1min44s694.

.7. Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1min45s115.

.8. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1min45s194.

.9. Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1min45s347.

10. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1min45s422.

11. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1min45s567.

12. Niko Hülkenberg (ALE/Force India) 1min45s587.

13. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) 1min45s722.

14. Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1min45s743.

15. Jules Bianchi (FRA/Force India) 1min45s769.

16. Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1min45s811.

17. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) 1min46s649.

18. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) 1min46s708.

19. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) 1min47s418.

20. Timo Glock (ALE/Marussia) 1min47s891.

21. Pedro De la Rosa (ESP/HRT) 1min48s354.

22. Max Chilton (GBR/Marussia) 1min48s887.

23. Ma Qing Hua (CHN/HRT) 1min50s487.

24. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) sem tempo.

adblock ativo