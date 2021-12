Hamilton lidera primeiro treino da história da F1 na Coreia do Sul

Lewis Hamilton foi o mais rápido do primeiro treino da história da F1 no circuito de Yeongam, na Coreia do Sul. O piloto da McLaren mostrou boa adaptação ao traçado, aprontado em cima da hora, e marcou 1min40s887, superando Robert Kubica, da Renault, e Nico Rosberg, da Mercedes.

O quarto colocado foi Sebastian Vettel, logo à frente de Jenson Button, que chegou a ficar um bom tempo na liderança. Michael Schumacher seguiu sendo mais lento do que o companheiro Rosberg e foi quase um segundo pior, ficando em sexto.

O sétimo foi Mark Webber, à frente de Nick Heidfeld, em sua terceira corrida pela Sauber. Os dois pilotos da Williams, Nico Hülkenberg e Rubens Barrichello, foram nono e décimo.

Felipe Massa foi o segundo melhor brasileiro, em 12º, três posições melhor do que Fernando Alonso, parceiro na Ferrari. O outro brasileiro na sessão foi Bruno Senna, 23º. Lucas Di Grassi foi substituído pelo reserva Jérôme D'Ambrosio, mas treina normalmente na segunda sessão, às 2h da Bahia.

Problemas - O treino serviu para que a maioria dos pilotos aprendesse o melhor traçado de volta. Sendo assim, os erros foram frequentes: Alonso, Massa, Senna, Schumacher, Webber, Sakon Yamamoto... Todos eles conheceram as áreas de escape sul-coreanas.



Senna, aliás, provocou a única bandeira amarela da sessão. Quando se preparava para contornar a curva 7, sua suspensão traseira esquerda se quebrou, causando uma série de rodadas do brasileiro. Por pouco, Bruno não bateu no muro.

Como parte do aprendizado dos pilotos, os tempos melhoraram ao longo dos 90 minutos de pista disponível. Yamamoto, primeiro a marcar volta cronometrada, fez um tempo acima dos 2min - 20s mais lento do que o de Hamilton, no final.

Primeiro treino livre:

1°. Lewis Hamilton (McLaren), 1min40s887

2°. Robert Kubica (Renault), a 0s081

3°. Nico Rosberg (Mercedes), a 0s265

4°. Sebastian Vettel (Red Bull), a 0s484

5°. Jenson Button (McLaren), a 1s053

6°. Michael Schumacher (Mercedes), a 1s135

7°. Mark Webber (Red Bull), a 1s315

8°. Nick Heidfeld (Sauber), a 1s406

9°. Nico Hulkenberg (Williams), a 1s791

10°. Rubens Barrichello (Williams), a 1s996

11°. Vitaly Petrov (Renault), a 2s009

12°. Felipe Massa (Ferrari), a 1s167

13°. Kamui Kobayashi (Sauber), a 2s422

14°. Adrian Sutil (Force India), a 2s715

15°. Fernando Alonso (Ferrari), a 3s041

16°. Sebastian Buemi (Toro Rosso), a 3s053

17°. Vitantonio Liuzzi (Force India), a 4s000

18°. Jaime Alguersuari (Toro Rosso), a 4s254

19°. Timo Glock (Virgin), a 4s701

20°. Jérome D'Ambrosio (Virgin) a 5s726

21°. Heikki Kovalainen (Lotus), a 6s228

22°. Sakon Yamamoto (Hispania) a 9s460

23°. Bruno Senna (Hispania), a 9s934

24°. Jarno Trulli (Lotus), a 10s814

