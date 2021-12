Hamilton lidera e Mercedes domina 1º treino no Bahrein

Após vencer as duas primeiras provas da temporada 2014 da Fórmula 1, a Mercedes começou o fim de semana do GP do Bahrein indicando mais uma vez que deve ser a equipe a ser batida. Nesta sexta-feira, o inglês Lewis Hamilton liderou uma dobradinha da sua equipe no primeiro treino livre da terceira etapa do campeonato, realizada no circuito de Sakhir.

Embalado pela vitória no GP da Malásia, no último fim de semana, Hamilton foi o piloto mais rápido da atividade inicial no Bahrein ao registrar o tempo de 1min37s502. E quem chegou mais próximo do piloto inglês foi o seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg, que ficou em segundo lugar, com 1min37s733.

O espanhol Fernando Alonso foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min38 ao fazer o tempo de 1min37s953. Assim, garantiu o terceiro lugar no primeiro treino livre para o GP do Bahrein, apesar de uma trapalhada cometida pela Ferrari, que chegou a mandá-lo para pista com dois tipos diferentes de pneus.

O alemão Nico Hulkenberg, da Force India, ficou na quarta posição, ao marcar 1min38s122, à frente do inglês Jenson Button. O piloto da McLaren completa 250 provas na Fórmula 1 nesse fim de semana e fez o tempo de 1min38s636 na sua melhor volta no primeiro treino livre no Bahrein.

O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, terminou a atividade na sexta colocação, o dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, foi o sétimo, à frente do russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, do mexicano Sergio Pérez, da Force India, e do alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que completou a lista dos dez primeiros colocados.

Com dois pilotos brasileiros na primeira atividade no Bahrein, a Williams teve desempenho discreto. O titular Felipe Massa ficou na 11ª colocação, com o tempo de 1min39s533. Já o piloto reserva e de testes Felipe Nasr ganhou a oportunidade de participar do treino livre inicial e ficou na 13ª posição, com 1min40s078.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam a entrar no circuito de Sakhir às 12 horas (de Brasília) para a realização do segundo treino livre para o GP do Bahrein. A sessão de classificação será neste sábado, a partir das 12 horas. Já a corrida está marcada para o domingo, com largada prevista também para as 12 horas.

