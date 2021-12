Hamilton lidera 1º treino livre em Mônaco; Massa é o 10º

Motivado pela renovação de contrato com a Mercedes, Lewis Hamilton liderou com certa tranquilidade o primeiro treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, em Montecarlo, nesta quinta-feira, 21. A surpresa da sessão inicial foi o holandês Max Verstappen, o segundo mais veloz. Felipe Massa registrou o 10º tempo e Felipe Nasr foi apenas o 16º colocado.

Hamilton cravou o melhor tempo da sessão, com 1min18s750, enquanto o piloto mais jovem da F1 anotou 1min18s899. O inglês, contudo, acertou a marca logo no início da sessão - e depois aproveitou o restante do treino para testar novidades em sua Mercedes. Já Verstappen só obteve seu melhor tempo nos instantes finais da atividade, quando o circuito de rua de Mônaco apresentava condições mais favoráveis.

Com o bom desempenho, Hamilton ofuscou o companheiro Nico Rosberg, vencedor da prova em 2014 e vitorioso na última etapa do atual campeonato. O alemão ficou um segundo atrás do inglês, com 1min19s762. Sem exibir o mesmo ritmo do parceiro da Mercedes, Rosberg quase comprometeu seu treino ao raspar o muro na curva Tabac.

Entre os tradicionais rivais da temporada, o alemão Sebastian Vettel foi quem mais se aproximou de Hamilton. Com 1min19s086, obteve o quarto tempo, atrás do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull. Parceiro de Vettel na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen foi apenas o oitavo colocado, com 1min19s679.

Felipe Massa, mesmo sem enfrentar qualquer incidente no difícil traçado de Montecarlo, registrou apenas o 10º tempo. Marcando 1min19s766, ficou quase um segundo à frente do companheiro de Williams, Valtteri Bottas. O finlandês teve problemas nos freios do seu carro e não conseguiu passar do 17º lugar, com 1min20s917. Além disso, Bottas raspou um dos muros do circuito por duas vezes.

Max Verstappen não foi a única surpresa do dia. Seu companheiro na Toro Rosso, o espanhol Carlos Sainz foi o quinto mais veloz, com 1min19s245. O Top 10 teve ainda o venezuelano Pastor Maldonado, colocando sua Lotus na sexta posição (1min19s454), e o russo Daniil Kvyat, da Red Bull, no sétimo lugar (1min19s520).

Os carros da McLaren voltaram a exibir performance modesta nesta quinta. O espanhol Fernando Alonso registrou o 11º tempo, com 1min19s791. E o inglês Jenson Button, com problemas no carro, foi o 12º, com 1min20s202, após completar apenas 15 voltas no circuito de rua.

<GALERIA ID=20072/>

adblock ativo