Hamilton lamenta perfomance da Mercedes e diz ser "impossível" acompanhar Verstappen

O heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton tem uma grande inimigo na disputa pelo campeonato de 2021. O holandês Max Verstappen e o seu carro da Red Bull tem dominado as pistas e estão na liderança do campeonato mundial de pilotos e de equipes, respectivamente.

>> Max Verstappen vence o GP da Estíria de Fórmula 1

Na manhã deste domingo, 27, no GP da Estíria, na Áustria, Verstappen que largou na pole position, dominou a prova de ponta a ponta e venceu sem muitas dificuldades. Lewis Hamilton, segundo colocado e que viu a distância para o rival no mundial aumentar alegou que é impossíevel acompanhar o holandês com a perfomance atual do seu carro.

“Foi meio que uma corrida solitária. Eu tentei manter contato, mas a velocidade que eles têm… Eles certamente melhoraram nas últimas duas corridas e é impossível acompanhar. Não sei onde estamos perdendo esse tempo todo, mas o ritmo de corrida deles pareceu melhor. Eles conseguem manter os tempos de volta”, afirmou.

Com o resultado da última prova, Verstappen ampliou a vantagem no mundial de pilotos. O holandês tem agora 156 pontos contra 138 de Hamilton, que não vence há quatro corridas.

“Eu tento não me preocupar com isso [briga pelo título]. Eles estão simplesmente mais rápidos. Não tem muito que eu possa fazer. Precisamos achar performance, precisamos de alguma atualização. Só não sabemos se é a asa traseira ou o motor, mas precisamos achar performance”, completou o heptcampeão.

adblock ativo