Hamilton fecha temporada com vitória em Abu Dabi; Alonso é 11º em despedida

O inglês Lewis Hamilton venceu o GP de Abu Dabi de Fórmula 1, neste domingo, 25, e colocou o ponto final esperado em uma temporada completamente dominada por ele. Campeão com duas etapas de antecipação, o piloto da Mercedes foi mais uma vez soberano no circuito de Yas Marina para confirmar sua 11.ª vitória em 2018, na última prova do calendário.

O novo triunfo colocou fim em uma temporada memorável de Hamilton, principalmente na segunda metade dela. Foram 11 vitórias em 21 provas para o piloto inglês, sendo oito nas últimas 11, retrospecto que lhe garantiu com folgas o pentacampeonato mundial, marca antes alcançada apenas pelas lendas Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio.

O fim de semana em Abu Dabi, aliás, foi um exemplo perfeito da temporada de Hamilton. O inglês cravou no sábado sua 83.ª pole da carreira, liderou praticamente de ponta a ponta neste domingo e garantiu o lugar mais alto do pódio sem sequer ser incomodado pelos concorrentes.

Como em tantas etapas de 2018, Hamilton foi seguido novamente pelo alemão Sebastian Vettel, vice-campeão mundial, que chegou dois segundos e meio atrás dele. Depois de rivalizar com o inglês no início do ano, o alemão viu o rival disparar na frente e, neste domingo, mais uma vez viveu a frustração de ficar com o segundo lugar.

A terceira colocação ficou com o holandês Max Verstappen, que novamente ficou à frente de seu colega de equipe, Daniel Ricciardo. Companheiro de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas foi o quinto, seguido por Carlos Sainz Jr., Charles Leclerc, Sergio Pérez, Romain Grosjean e Kevin Magnussen, respectivamente.

Em sua despedida da Fórmula 1, Fernando Alonso voltou a sofrer com o fraco desempenho de sua McLaren, tentou fazer milagre e ficou à beira da zona de pontuação, mas teve que se contentar com o 11.º lugar. Um fim melancólico para a trajetória de 18 anos do bicampeão mundial na categoria.

Quem também não teve a despedida esperada foi Kimi Raikkonen. De malas prontas para a Sauber, o piloto finlandês viu sua última prova pela Ferrari terminar com apenas sete voltas, quando seu carro apresentou problema mecânico e ele ficou parado no meio da pista.

O safety car foi acionado pela segunda vez em uma prova que prometia ser movimentada. Na primeira, logo na volta inicial, Nico Hülkenberg chocou-se com Romain Grosjean, seu carro perdeu o contato com o chão e parou de cabeça para baixo, em acidente chocante, mas que não passou de um susto.

Gabriel Melloni | Estadão Conteúdo Hamilton fecha temporada com vitória em Abu Dabi; Alonso é 11º em despedida

Em meio a este caos inicial, Hamilton aproveitou para fazer um pit stop e trocar os pneus. Foi o único momento em que perdeu a liderança, que passou pelas mãos de Bottas, Vettel e Ricciardo. Com as paradas destes pilotos, no entanto, o inglês recuperou a ponta para não mais perdê-la.

Como de costume, Verstappen, com sua ousadia, protagonizou os principais momentos da prova. Depois de mais uma vez rivalizar com Esteban Ocon nas primeiras voltas, o piloto da Red Bull conseguiu ultrapassagem arrojada sobre Bottas, em que os carros chegaram a se tocar, já na reta final.

Bem mais atrás, Alonso se aproveitava dos erros e dos abandonos de seus adversários para ganhar posições. Nas últimas voltas, chegou a apertar Magnussen, em busca de um sonhado ponto na despedida, mas a esperança foi por água abaixo quando cometeu erro que o tirou da pista por alguns segundos.

