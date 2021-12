Hamilton faz a pole na Alemanha; Massa larga em sétimo

O favoritismo era do alemão Sebastian Vettel, que havia sido o melhor em dois dos treinos livres, mas o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) superou o piloto da Red Bull e cravou a pole position do Grande Prêmio da Alemanha neste sábado, 6, enquanto o brasileiro Felipe Massa (Ferrari) ficou em sétimo lugar.

Em sua última volta rápida, Vettel chegou a assumir a primeira posição do treino classificatório no circuito de Nurburgring, com o tempo de 1min29s501. No entanto, o atual bicampeão mundial largará em segundo, já que Hamilton, já com o cronômetro zerado, obteve a marca de 1min29s398.

Melhor do Q1 e Q2 no classificatório, Massa não conseguiu fazer frente ao inglês, às Red Bulls e às Lotus e largará em sétimo, uma posição à frente de seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso.

