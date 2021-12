Hamilton faz a 4ª pole do ano; Massa larga em 6º

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) confirmou o favoritismo e conquistou neste sábado, 18, no treino oficial do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, a quarta pole position em quatro provas neste ano, enquanto o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) surpreendeu e largará em segundo lugar.



Atual campeão e líder do Mundial, Hamilton conseguiu o tempo de 1min32s571 e largará na ponta, o que já havia acontecido na Austrália, na Malásia e na China. Mas em segundo lugar não apareceu o outro piloto da Mercedes, o alemão Nico Rosberg, e sim Vettel, como havia ocorrido apenas em Kuala Lumpur.



O piloto dono de quatro títulos da F-1 obteve a marca de 1min32s982, colocou-se na primeira fila e deixou Rosberg em terceiro, 0s147 atrás.



Com Mercedes e Ferrari melhores que as concorrentes neste começo de temporada, o finlandês Kimi Raikkonen largará em quarto lugar. O campeão de 2007 aparece uma posição à frente do compatriota Valtteri Bottas, que levou a melhor na briga com o companheiro de Williams, o brasileiro Felipe Massa, sexto.



Também participaram do Q3 e largarão da sétima a décima colocações, respectivamente, o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), o alemão Nico Hulkenberg (Force India), o espanhol Carlos Sainz (Toro Rosso) e o francês Romain Grosjean (Lotus).



O brasileiro Felipe Nasr (Sauber), que ficou entre os dez primeiros em todos os treinos livres e foi oitavo colocado na China, não conseguiu passar pelo Q2 e sairá em 12º lugar, uma posição à frente de seu companheiro de equipe, o sueco Marcus Ericsson.

