Hamilton fatura pole em Silverstone; Massa larga em 12º

Em uma disputa apertada, o inglês Lewis Hamilton superou o companheiro Nico Rosberg nos segundos finais do treino classificatório deste sábado e garantiu a pole position no GP da Inglaterra, diante de sua torcida, no Circuito de Silverstone, no domingo. Sebastian Vettel largará em terceiro, enquanto Felipe Massa não passou do 12º lugar no grid.

O grande desempenho neste sábado rendeu ao inglês a segunda pole na temporada e a 28ª na Fórmula 1. E reiterou o domínio da Mercedes nos treinos. A equipe já havia faturado a pole em outras três etapas com Nico Rosberg. Desta vez, o alemão teve que se contentar com o segundo posto no grid.

A dupla da Mercedes, que já havia dominado o segundo e o terceiro treinos livres, manteve o bom ritmo durante toda a sessão deste sábado. Chegou a revezar as primeiras posições com os pilotos da Red Bull, Vettel e Mark Webber, mas foi superior na parte mais importantes do treino e garantiu os dois primeiros lugares da largada.

Pole na etapa passada e líder do campeonato, Vettel sairá da terceira colocação, ao lado de Webber. Atrás dos quatro pilotos vêm Paul di Resta, Daniel Ricciardo, Adrian Sutil, Romain Grosjean, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, que largará somente em 10º depois de ter dificuldade para encontrar o melhor acerto para sua Ferrari.

Seu companheiro Felipe Massa não teve desempenho melhor. Após sofrer outra forte batida na sexta-feira (se envolveu em incidentes nas duas etapas anteriores), ele entrou na pista somente nos momentos finais do Q1 e só teve uma volta para fazer tempo bom o suficiente para avançar. Sem muita margem para erro, o brasileiro foi o 14º mais rápido e escapou do corte - somente os 16 melhores vão à segunda parte do treino.

Ele, contudo, não conseguiu repetir a dose no Q2. Sem acompanhar o ritmo dos mais rápidos, foi eliminado da disputa e não pôde entrar na briga pela pole, que conta somente com os 10 mais rápidos.

Com o 11º tempo, vai largar logo atrás do inglês Jenson Button, da McLaren. A equipe inglesa não colocou nenhum dos seus dois carros na briga pela pole - Sergio Perez obteve somente a 14ª colocação no grid.

A corrida no Circuito de Silverstone está marcada para as 9 horas deste domingo (horário de Brasília).

