Hamilton fatura pole e Hülkenberg larga em 2º após punição a Rosberg

Em um tumultuado Q3 do treino classificatório, o inglês Lewis Hamilton faturou sua quinta pole position da temporada 2016 da Fórmula 1, em Spielberg. O piloto da Mercedes cravou o melhor tempo na Áustria, mesmo com a "vantagem" de ter seus principais rivais, os alemães Nico Rosberg (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari), punidos com perda de posições no grid. Assim, outro alemão, Nico Hülkenberg, largará em segundo lugar.

Líder do campeonato, Rosberg foi batido por meio segundo pelo companheiro de Mercedes e foi o segundo mais veloz deste sábado. No entanto, terá que largar somente da 7ª colocação por ter trocado a caixa de câmbio. A alteração, que lhe custou cinco posições no grid, se deveu ao acidente que sofreu no terceiro treino livre, no início do dia, em Spielberg.

Vettel sofreu penalização semelhante. Desta forma, o quarto lugar obtido no treino vai se tornar a nona posição no grid. Alheio a estas sanções, Nico Hülkenberg, da Force India, mostrou forte performance ao longo de todo o treino classificatório e obteve o terceiro tempo. Mas, em razão da pena aplicada a Rosberg, vai largar ao lado de Hamilton, em seu melhor resultado na temporada até agora.

Com as punições, o inglês Jenson Button herdou a terceira colocação no grid, obtendo grande resultado para a McLaren. Para efeito de comparação, seu companheiro, o espanhol Fernando Alonso, não passou do 14º lugar e nem passou do Q2, a segunda sessão deste treino classificatório.

Sob chuva amena, o treino deste sábado foi marcado por uma reviravolta constante na tabela de tempos no Q3. Os pilotos se alternaram na liderança até os segundos finais, já que quase todos iniciaram voltas no limite do cronômetro. Hamilton acabou levando a melhor.

A sessão também foi marcada por um acidente sofrido pelo russo Daniil Kvyat, ainda no Q1. O piloto não se machucou, mas o choque com a proteção causou a bandeira vermelha, paralisando o treino por cerca de 15 minutos.

Entre os brasileiros, Felipe Massa foi o oitavo mais veloz tanto no Q1 quanto no Q2. Na disputa pela pole, teve desempenho discreto. O piloto da Williams acabou ficando com o 10º e último lugar em disputa no Q3. E acabou não sendo favorecido por nenhuma das punições. Felipe Nasr, da Sauber, foi ainda pior. Obteve o último tempo ainda no Q1 e não avançou. Largará da última colocação.

O GP da Áustria terá largada às 9 horas deste domingo (horário de Brasília), no circuito Red Bull Ring.

Confira o grid de largada do GP da Áustria:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min07s922

2º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min09s285

3º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min09s900

4º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min09s901

5º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min09s980

6º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min10s440

7º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min08s465*

8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s153

9º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min09s781*

10º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min11s977

---------------------------------------------------

11º - Esteban Gutiérrez (MEX/Haas), 1min07s578

12º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), 1min07s700

13º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min07s850

14º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min08s154

15º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), sem tempo

16º - Sergio Pérez (MEX/Force India), sem tempo

---------------------------------------------------

17º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), 1min07s941

18º - Jolyon Palmer (ING/Renault), 1min07s965

19º - Rio Haryanto (IND/Manor), 1min08s026

20º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), 1min08s409

21º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min08s418

22º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min08s446

* perderam cinco posições no grid por punição

