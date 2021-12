Hamilton exalta evolução da Mercedes após pausa na F1

Após três semanas sem provas, a Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira seu giro pela Europa e logo no primeiro teste no velho continente o panorama foi o mesmo. Como aconteceu na primeira parte da temporada, a Mercedes manteve-se imbatível e Lewis Hamilton terminou como mais rápido do primeiro dia de treinos livres para o GP da Espanha, que acontecerá no domingo.

Mesmo já tendo o melhor carro da categoria atualmente, Hamilton garantiu que a Mercedes evoluiu desde a última corrida. "Posso sentir o passo à frente positivo que demos com o carro, então queria agradecer a todo mundo na nossa fábrica pelo trabalho duro desde a China. Nossas duas sessões foram muito suaves. De fato, não tinha uma sexta-feira tão boa há muito tempo."

Hamilton aparece como piloto a ser batido neste momento, depois de ter vencido as últimas três provas. Ainda assim, o inglês prevê bastante dificuldade para este domingo, principalmente pelo desgaste dos pneus, algo comum no Circuito da Catalunha. Para evitar maiores problemas, ele espera uma boa colocação no treino classificatório deste sábado.

"Barcelona é um circuito difícil em termos de pneus, então precisamos ver o quanto eles vão durar e fazer algumas mudanças", declarou. "É muito difícil ultrapassar aqui, então vamos fazer de tudo para conseguir a melhor classificação possível amanhã (sábado), mas o que precisamos mesmo é tomar cuidado com os pneus na corrida, porque é algo importante."

Quem também fez questão de exaltar o trabalho da equipe foi o companheiro de Hamilton na Mercedes, Nico Rosberg. Líder do Mundial, o alemão foi o segundo mais rápido nesta sexta. "A equipe fez um grande trabalho durante a pausa que tivemos desde a China. Nós trouxemos alguns ajustes para Barcelona e eles estão funcionando muito bem. Parece que estamos muito rápidos de novo", afirmou.

