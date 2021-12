Hamilton e Schumacher lideram treinos em Monza

Nas duas primeiras seções de treinos livres do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, nesta sexta-feira, 7, fizeram os dois melhores tempos o britânico Lewis Hamilton, com seu McLaren, e o alemão Michael Schumacher, com seu Mercedes.

Nos primeiros treinos livres, Schumacher fez a melhor volta no mítico circuito italiano de Monza com um tempo de 1:25.422, três décimos melhor que o britânico da McLaren, Jenson Button (1:25.743), vencedor da última prova do Mundial, o GP da Bélgica.

O líder da geral, o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), ficou em quarto (1:25.800), atrás de outro alemão, Nico Rosberg (1:25.762), e à frente de seu companheiro da Ferrari, o brasileiro Felipe Massa (1:25.861).

Na segunda sessão, o melhor foi Hamilton, com 1:25.290, superando por menos de quatro centésimos seu companheiro Button (1:25.348).

Alonso ficou em terceiro (1:25.348), outra vez na frente de Massa (1:25.430).

