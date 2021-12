Hamilton é o mais rápido em treino noturno no Bahrein

A Mercedes manteve o domínio na segunda sessão de treinos livres para o GP do Bahrein e indicou que começou o fim de semana da terceira etapa da temporada 2014 da Fórmula 1 à frente, mais uma vez, das demais equipes. O inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido na atividade e terminou o dia com o melhor tempo da sexta-feira, 4, no circuito de Sakhir.

Após vencer o GP da Malásia, realizado na semana passada, Hamilton liderou a primeira atividade do dia no Bahrein e manteve o rendimento na sessão noturna, período em que será realizado o treino de classificação, no sábado, e a corrida, no domingo. E o inglês ampliou o bom momento no segundo treino livre, quando registrou o tempo de 1min34s325, o melhor da atividade e também da sexta.

Assim como havia acontecido na primeira atividade, foi o companheiro de equipe quem mais se aproximou de Hamilton na segunda sessão no circuito de Sakhir. O alemão Nico Rosberg, o líder do Mundial de Pilotos, ficou na segunda colocação na atividade, com a marca de 1min34s690.

Apenas os dois pilotos da Mercedes registraram voltas em menos de 1min35 no segundo treino livre. O espanhol Fernando Alonso foi o terceiro mais rápido, assim como aconteceu na primeira atividade, ao marcar 1min35s360. Assim, ficou à frente do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, que foi o quarto colocado.

Depois de um desempenho discreto no primeiro treino livre, em que ficou apenas na 11ª colocação, o brasileiro Felipe Massa melhorou consideravelmente o seu desempenho na segunda atividade. O piloto da Williams concluiu a sexta-feira em quinto lugar, com 1min35s442, seguido pelo inglês Jenson Button, da McLaren.

Atual tetracampeão mundial, o alemão Sebastian Vettel foi o sétimo mais rápido no segundo treino livre no circuito de Sakhir. O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, o dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, e o mexicano Sergio Pérez, da Force India, completaram, em ordem, as dez primeiras posições da atividade.

Companheiro de equipe de Massa na Williams, o finlandês Valtteri Bottas ficou na 11ª colocação no segundo treino livre, após ser substituído pelo brasileiro Felipe Nasr na primeira atividade. Já o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi apenas o 14º mais rápido.

Os pilotos da Fórmula 1 voltam a entrar no circuito de Sakhir neste sábado, quando serão realizados o terceiro treino livre, a partir das 9 horas (de Brasília), e a sessão de classificação, marcada para as 12 horas. Já a corrida tem largada prevista para as 12 horas do domingo.

