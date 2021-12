Hamilton é o mais rápido do 1º treino livre no GP do Canadá

Como já se tornou comum na atual temporada da Fórmula 1, a Mercedes deu mais uma prova de que está muito à frente de suas concorrentes nesta sexta-feira. Na primeira sessão de treino livre para o GP do Canadá, que acontece no domingo em Montreal, a equipe fez uma dobradinha nas primeiras posições, com Lewis Hamilton sendo o mais rápido e Nico Rosberg em segundo.

Líder do Mundial, Hamilton terminou a atividade com o melhor tempo, ao cravar 1min16s212. Logo na sequência veio Rosberg, com 1min16s627. A superioridade da Mercedes foi tanta, que o terceiro colocado veio mais de um segundo atrás: Romain Grosjean, da Lotus, com o tempo de 1min17s721.

A Force India de Nico Hulkenberg ficou com a quarta posição, com 1min17s871, e a quinta foi da Ferrari de Sebastian Vettel, que anotou, 1min17s905. Na sequência, apareceu Felipe Massa, que teve uma boa sessão e terminou com a sexta melhor marca, com 1min17s985, à frente de seu companheiro de Williams Valtteri Bottas, que foi apenas o décimo.

Felipe Nasr, por sua vez, não teve um bom início de trajetória em Montreal e foi apenas o 16.º, com 1min18s948. Seu companheiro Marcus Ericsson foi ainda pior, na antepenúltima posição, com o tempo de 1min19s165, prova de que a Sauber precisará trabalhar muito para fazer bonito no domingo.

Quem deu sinais de evolução foi a McLaren. Se Jenson Button precisou teve problemas no câmbio e ficou apenas em 15.º, o espanhol Fernando Alonso conseguiu uma boa nona posição, ao anotar 1min18s128.

Os pilotos voltam à pista em Montreal na parte da tarde, para a segunda sessão de treino livre. No sábado pela manhã acontecerá a terceira e última sessão, momentos antes do treino classificatório, marcado para as 14 horas (de Brasília). O GP do Canadá será disputado no domingo, às 15 horas.

