Hamilton domina segundo treino livre do GP de Portugal

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) fez o melhor tempo do segundo treino livre do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito do Algarve (4.653 km), em Portimão.

São os primeiros treinos que o heptacampeão mundial domina nesta temporada, com o tempo de 1 minuto 19 segundos 837 milésimos, à frente, por 143 milésimos, do holandês Max Verstappen (Red Bull) e por 344 milésimos do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Mercedes.

O quarto melhor tempo foi do espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari), à frente das Alpine de seu compatriota Fernando Alonso (a 383 milésimos) e do francês Esteban Ocon (a 398 milésimos).

O início da sessão teve um atraso de dez minutos para consertar um bueiro mal vedado.

Pela manhã, o mais rápido na primeira sessão de treinos livres foi Bottas com 1 minuto, 19 segundos e 648 milésimos, apenas 25 milésimos mais rápido do que Verstappen.

A terceira sessão de treinos livres está marcada para as 12h00 locais (8h00, pelo horário de Brasília) no sábado, antes das sessões de classificação às 15h00 (11h00, Brasília).

Com uma vitória cada nas duas primeiras corridas da temporada, Hamilton e Verstappen estão praticamente empatados no mundial de pilotos, com um ponto de vantagem para o primeiro (o da melhor volta do GP da Emiglia-Romagna).

