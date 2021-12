Hamilton domina primeiro dia de treinos livres na China

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da China, à frente do espanhol Fernando Alonso (Ferrari), nesta sexta-feira, 18, no circuito de Xangai.

Com o tempo de 1 minuto, 38 segundos e 315 milésimos, Hamilton foi 141 milésimos mais rápido que Alonso. O brasileiro Felipe Massa fez o sexto melhor tempo dos treinos livres.

- Resultado da 2ª sessão de treinos livres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:38.315

(velocidade média: 199,599 km/h)

Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:38.456

Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:38.726

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:38.811

Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 1:39.015

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:39.118

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:39.283

Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:39.491

Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:39.537

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:39.648

Nico Hülkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1:39.736

Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1:39.744

Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Renault) 1:39.759

Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:39.830

Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1:40.124

Esteban Gutierrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:40.359

Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1:40.395

Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1:40.455

Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1:42.327

Max Chilton (GBR/Marussia-Ferrari) 1:43.473

Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1:43.530

Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1:43.679.

