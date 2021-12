Hamilton diz que pode fazer ainda mais em 2016, mas admite temor com a Ferrari

Atual bicampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton iniciou a temporada 2016 como candidato a conquistar o seu terceiro título consecutivo e o quarto da sua carreira, diante do domínio que a Mercedes exerceu nos últimos anos. O inglês, porém, está preocupado com a Ferrari.

Às vésperas do GP da Austrália, que será disputado no próximo domingo no circuito de Albert Park, em Melbourne, Hamilton avaliou que a equipe italiana está em crescimento e pode ter "escondido o jogo", não mostrando todo o seu potencial durante os testes da pré-temporada. Assim, avaliou que os pilotos da Ferrari serão adversários complicados neste fim de semana.

"Acho que este ano que todo o pelotão parece que está um pouco mais perto, mas pessoalmente acho que eles têm algo na manga neste fim de semana. Eu acho que a Ferrari vai estar muito mais próximos do que falam, chegando em um ponto abaixo, mas podem sair em alta", disse.

Hamilton garantiu que, apesar das duas conquistas seguidas e do seu favoritismo para a temporada 2016, não há espaço para comodismo. Assim, acredita que ainda é possível melhorar o seu desempenho em comparação com o que fez na última temporada.

"Eu acho que você está sempre em busca de perfeição, sempre aprendendo, sempre crescendo, tanto dentro como fora do esporte. Eu só estou ansioso para essa viagem. Eu não sei o que está por vir", comentou.

Hamilton venceu duas vezes o GP da Austrália, em 2008 e no ano passado. E, ainda nesta sexta-feira, às 22h30 (horário de Brasília), ele vai participar do primeiro treino livre em Melbourne. A corrida será disputada no domingo, com largada prevista para as 2 horas (de Brasília).

adblock ativo