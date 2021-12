Hamilton diz que Mercedes está 'empolgada' com equilíbrio da Fórmula 1

A Mercedes ainda não venceu provas na temporada 2018 da Fórmula 1 e nem lidera o Mundial de Pilotos. O cenário é bem diferente do enfrentado em temporadas anteriores, mas o britânico Lewis Hamilton garantiu nesta quinta-feira, na véspera do início das atividades do GP do Azerbaijão, que a situação deixa a equipe empolgada em busca de uma reação.

>> McLaren demite diretor-técnico Tim Goss após início de temporada ruim

"É um desafio que todos nós gostamos. Acredite em mim quando digo que todas as pessoas da equipe estão empolgadas. Com certeza, quando terminamos os fins de semana e não conseguimos o resultados que sentimos que deveríamos ter, não é um sentimento muito bom", disse o britânico, apostando em mais uma corrida equilibrada. "As Ferrari e Red Bull foram rápidas aqui no ano passado e prevemos que será o mesmo. Não temos ideia de onde estaremos neste final de semana", acrescentou.

Diante do cenário de equilíbrio, Hamilton também apontou que a eventual conquista do título mundial em 2018 terá ainda mais peso para a Mercedes em comparação aos anos anteriores. "Se conseguirmos vencer como fizemos nos anos anteriores, será a maior conquista que eu acho que essa equipe terá conseguido", comentou.

O GP do Azerbaijão no ano passado ficou marcado por uma polêmica manobra do alemão Sebastian Vettel sob safety-car. Por considerar que Hamilton estava freando propositalmente para atrapalhá-lo, o alemão jogou o seu carro em cima da Mercedes do britânico, o que lhe rendeu uma punição. Mas ao invés de resgatar uma rixa, Hamilton garantiu que o respeito pelo rival cresceu.

"Todos cometemos erros, mas a questão é ver como as pessoas lidam com isso e como eles progridem e aprendem. Ele é um campeão e progrediu, como se apresenta, como fala e continua crescendo. Eu acho que o respeito cresceu, na verdade, uma quantia considerável desde então", concluiu.

O primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão vai ser disputado às 6 horas (de Brasília) desta sexta-feira. A largada para a corrida no domingo ocorrerá às 9h10.

adblock ativo