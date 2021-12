Hamilton desbanca Rosberg e fatura pole em treino com formato questionado

Em mais um treino classificatório com formato questionado por pilotos e equipes, Lewis Hamilton desbancou Nico Rosberg e faturou sua segunda pole position do ano, no GP do Bahrein de Fórmula 1. O piloto inglês foi o mais veloz deste sábado após ser superado pelo companheiro da Mercedes nos três treinos livres. O brasileiro Felipe Massa vai largar em 7º e Felipe Nasr sairá da última posição.

Como aconteceu no primeiro treino classificatório da temporada, na Austrália, a sessão deste sábado contou com poucas emoções e um fim desanimador, nos instantes finais do Q3. O novo formato, que prevê a eliminação do piloto mais lento a cada 1min30s na parte final de cada uma das três sessões do treino, não trouxe a movimentação esperada pela direção da Fórmula 1.

Assim, Hamilton e Rosberg não tiveram maiores problemas para seguirem entre os primeiros colocados no Q3, enquanto os rivais eram eliminados um a um. O inglês, que vinha irregular nos treinos livres, impôs o melhor tempo de todas as sessões desde sexta-feira ao marcar o tempo de 1min29s493. O alemão se aproximou, ao anotar 1min29s570, mas não foi o suficiente.

Logo depois da Mercedes veio a Ferrari, que havia surpreendido mais cedo. No terceiro treino livre, a equipe italiana fez a "dobradinha" com Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. O alemão seguiu na frente na classificação, mas atrás da Mercedes. Desta forma, largará em terceiro, à frente de Raikkonen.

O australiano Daniel Ricciardo sairá do quinto posto no grid, enquanto o finlandês Valtteri Bottas será o sexto, deixando o companheiro de Williams, Felipe Massa, para trás. O brasileiro, mesmo estreando uma asa nova neste sábado, não passou do sétimo lugar. O alemão Nico Hülkenberg, da Force India, será o oitavo, enquanto o francês Romain Grosjean, da estreante Haas, vai largar em nono. O holandês Max Verstappen, da Toro Rosso, fecha o Top 10 do grid.

Sem Fernando Alonso, vetado pelos médicos após forte acidente na Austrália, a McLaren foi eliminada no Q2. O belga Stoffel Vandoorne, substituto do espanhol, fez boa estreia ao marcar o 12º melhor tempo. Ficou até na frente do companheiro Jenson Button, campeão em 2009, na 14ª colocação.

O brasileiro Felipe Nasr teve um dia para esquecer no Circuito de Sakhir. Foi o primeiro eliminado da classificação, no Q1. Com dificuldades em sua Sauber, não passou do 1min34s388, quase cinco segundos mais lento que o pole position. Nasr poderá optar por fazer mudanças no carro, para tentar alguma aposta de última hora, o que o obrigaria a largar dos boxes.

Se fizer essa opção, largará junto do dinamarquês Kevin Magnussen, que sofreu punição na sexta-feira. O piloto da Renault até entrou na pista na classificação, o que não muda a obrigação de largar do pit Lane na corrida deste domingo, com início marcado para o meio-dia (horário de Brasília).

Confira o grid de largada do GP do Bahrein:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s493

2.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min29s570

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min30s012

4.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min30s244

5.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min30s854

6.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min31s153

7.º - Felipe Massa (BRA/Williams), 1min31s155

8.º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India), 1min31s620

9.º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min31s756

10.º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), 1min31s772

11.º - Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso), 1min31s816

12.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min31s934

13.º - Esteban Gutierrez (MEX/Haas), 1min31s945

14.º - Jenson Button (GBR/McLaren), 1min31s998

15.º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), 1min32s241

16.º - Pascal Wehrlein (ALE/Manor), 1min32s806

17.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min32s840

18.º - Sergio Perez (MEX/Force India), 1min32s911

19.º - Jolyon Palmer (GBR/Renault), 1min33s438

20.º - Rio Haryanto (IND/Manor), 1min34s190

21.º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), 1min34s388

22.º - Kevin Magnussen (DIN/Renault), 1min33s181 (dos boxes)

adblock ativo