Hamilton conquista quarta pole do ano no Canadá

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton conquistou sua quarta polipositon no ano neste sábado, 11, na classificação para o Grande Prêmio do Canadá. O piloto da Mercedes superou o líder do campeonato e companheiro de equipe, Nico Rosberg, que ficou na segunda posição.

As outras três vezes que Hamilton largou na frente foram nos dois primeiros GPs, na Austrália e no Bahrein, e na Espanha. Felipe Massa sairá no oitavo lugar, um atrás de seu companheiro de equipe, a Williams, Valtteri Bottas. No treino de sexta, 10, Felipe havia sofrido forte acidente ao acertar com velocidade a barreira de proteção, mas saiu ileso.

O GP do Canadá vai ao ar às 15h no domingo, 12. A corrida será exibida no canal por assinatura SporTV 2.

