Hamilton conquista pole e Massa larga em nono na Espanha

O britânico Lewis Hamilton conquistou a pole position no treio deste sábado, 10, no GP da Espanha. Já o brasileiro Felipe Massa, que sonhava em largar neste domingo, 11, entre os cinco primeiros colocados no grid, vai ter que se contentar com o nono lugar. Ele teve problemas em sua última tentativa de volta rápida e vai largar atrás de Valteri Bottas, seu companheiro de Williams. Essa é a segunda derrota de Massa com Bottas.

O piloto Nico Rosberg parecia que ia ficar com a pole, afinal foi o mais rápido no terceiro treino livre. Mas Hamilton levou a melhor com o tempo de 1min25s232. O britânico nunca venceu no circuito de Montmelò.

Confira o grid completo de largada no GP da Espanha:

1. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min25s232

2. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min25s400

3. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min26s285

4. Valteri Bottas (FIN/Williams) - 1min26s632

5. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min26s960

6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) - 1min27s104

7. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min27s140

8. Jenson Button (ING/McLaren) - 1min27s335

9. Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min27s402

10. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - sem tempo no Q3

