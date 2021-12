Hamilton conquista pole do GP do Brasil

Líder dos dois treinos livres da sexta-feira, 23, o inglês Lewis Hamilton conquistou neste sábado, 24, a pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, enquanto o alemão Sebastian Vettel (Red Bull) e o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), que disputam o título, foram respectivamente quarto e oitavo colocados.

Hamilton, que se despedirá da McLaren neste domingo e em 2013 defenderá a Mercedes, fez o tempo de 1min12s458 e foi 0s055 mais rápido que seu compatriota e companheiro de equipe Jenson Button, que largará em segundo lugar. A segunda fila é da Red Bull, com o australiano Mark Webber em terceiro e Vettel - que tem 13 pontos de vantagem na liderança do Mundial de pilotos - em quarto.

O brasileiro Felipe Massa (Ferrari), que durante a semana afirmou que almeja uma nova vitória em casa, a terceira da carreira, sairá em quinto lugar no grid, três posições à frente de seu companheiro de equipe. Entre eles, estão o venezuelano Pastor Maldonado (Williams), em sexto, e o alemão Nico Hulkenberg (Force India), em sétimo.

Já Bruno Senna (Williams) teve um começo de treino muito bom, tendo sido o segundo colocado do Q1, mas não repetiu o desempenho no Q2 e ficou com a 12ª posição do treino classificatório.

