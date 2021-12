Hamilton conquista a Pole no GP de Abu Dhabi

O piloto da McLaren Lewis Hamilton levou a melhor neste sábado, 3, e conquistou a pole position do GP de Abu Dhabi, que acontece neste domingo, 4. A primeira fila do grid ainda conta com o líder do campeoanto, Mark Webber, da RBR.

A segunda fila é formada pelo líder do campeonato, o alemão Sebastian Vetter, da RBR, e Pastor Maldonado, da Willians. O vice-líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), larga em 6º. Os brasileiros Felipe Massa e Bruno Senna largam em 9º e 15º, respectivamente.

