O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, aumentou seu recorde de poles ao conquistar neste sábado, 8, a centésima de sua carreira no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1.

AFP Hamilton conquista 100ª pole position no GP da Espanha

Hamilton vai largar neste domingo, 9, em primeiro no grid à frente de seu principal rival, o holandês Max Verstappen (Red Bull), enquanto na segunda fila estarão o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

A terceira fila é composta pelo francês Esteban Ocon (Alpine-Renault) e pelo espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari).

Atrás aparecem o australiano Daniel Ricciardo (McLaren), 7º na pole, o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), 8º, o britânico Lando Norris (McLaren), 9º, e o espanhol Fernando Alonso (Alpino), 10º.

No circuito da Catalunha, que não é muito propício para ultrapassagens, as posições no grid de largada são cruciais: em 22 GPs de 30, o vencedor largou da primeira posição.

Nos outros oito, apenas três vencedores não estavam na linha de frente do grid. O pior colocado, o espanhol Fernando Alonso em 2013, largou da quinta posição.

Depois de três provas (duas vencidas por Hamilton, uma por Verstappen), o veterano britânico, em busca do oitavo título mundial, lidera o mundial de pilotos com oito pontos à frente do holandês.

