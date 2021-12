Hamilton confirma força da McLaren e lidera 3º treino para GP do Canadá

Lewis Hamilton confirmou a força da McLaren nos treinos livres ao terminar na ponta a terceira sessão para o GP do Canadá, neste sábado, 12, em Montreal. Em segundo, ficou Mark Webber, seguido por Fernando Alonso — que mais uma vez impressionou com a Ferrari.

Felipe Massa foi o melhor brasileiro do treino, terminando em 12º — mesma posição que obteve na primeira sessão, sexta-feira. Rubens Barrichello foi apenas o 17º. Lucas Di Grassi, da Virgin, bateu no final e ficou em 22º. Bruno Senna ficou logo atrás, em 23º.

O treino – As atividades começaram com uma velha demonstração da inferioridade da Hispania para as rivais. Ainda em sua volta de instalação, Karun Chandhok teve problemas e parou o carro logo na saída dos boxes. Em mais uma cena um tanto patética protagonizada pela equipe espanhola, Chandhok teve de em empurrar seu próprio carro para o pitlane, para só depois receber a ajuda dos mecânicos.

A lentidão das atividades, prevista quando a chuva caiu e tirou toda a borracha da pista, se confirmou. Somente com 20 minutos de treino, veio a primeira volta rápida. E, como não poderia deixar de ser, de uma equipe do último escalão do grid. Com Timo Glock, a Virgin marcou a primeira volta "rápida" do treino: 1min24s902.

Desde aquele momento, era sabido que o treino só começaria de fato quando os "grandes" entrassem na pista. E eles saíram dos boxes praticamente ao mesmo tempo. Passada a primeira meia hora da sessão, os ponteiros habituais já estavam fazendo suas voltas.

Hamilton mostrou seu ritmo já em suas primeiras chances, assumindo a primeira posição. Por um instante, Button assustou, ao marcar o melhor tempo do fim de semana. Mas logo Lewis devolveu, conseguindo 1min16s259.

Com a pista mais emborrachada, os pilotos puderam usar o fim da sessão para experimentar os pneus macios, que vêm sendo desgastados muito rapidamente no circuito. Com o composto mais mole, Hamilton ainda conseguiu melhorar em 0s2 seu tempo. Mark Webber até parecia ter velocidade para superá-lo, mas ficou mesmo em segundo.

Treino livre 3:

1°. Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min16s058 (15 voltas)

2°. Mark Webber (AUS/Red Bull), a 0s282 (16)

3°. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 0s437 (19)

4°. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), a 0s478 (15)

5°. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), a 0s524 (16)

6°. Robert Kubica (POL/Renault), a 0s595 (18)

7°. Adrian Sutil (ALE/Force India), a 0s615 (15)

8°. Jenson Button (ING/McLaren), a 0s641 (16)

9°. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), a 0s756 (15)

10°. Vitaly Petrov (RUS/Renault), a 0s924 (18)

11°. Nico Hulkenberg (ALE/Williams), a 1s063 (16)

12°. Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 1s173 (16)

13°. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), a 1s273 (22)

14°. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), a 1s490 (20)

15°. Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), a 1s551 (16)

16°. Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), a 1s575 (21)

17°. Rubens Barrichello (BRA/Williams), a 1s731 (18)

18°. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 1s921 (4)

19°. Jarno Trulli (ITA/Lotus), a 2s955 (15)

20°. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), a 3s389 (16)

21°. Timo Glock (ALE/Virgin), a 3s478 (22)

22°. Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), a 3s786 (20)

23°. Bruno Senna (BRA/Hispania), a 4s267 (18)

24°. Karun Chandhok (IND/Hispania), sem tempo (1)

