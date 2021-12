Hamilton bate Rosberg por 0s007 e é pole em Cingapura

O inglês Lewis Hamilton conquistou neste sábado a pole position do GP de Cingapura, realizado no circuito de rua de Marina Bay. No treino de classificação, o piloto da Mercedes foi o mais rápido na terceira e decisiva fase da atividade e garantiu o primeiro lugar no grid de largada ao registrar uma volta em 1min45s681.

Assim, Hamilton conquistou a sua sexta pole position na temporada 2014 da Fórmula 1 e segue na perseguição ao alemão Nico Rosberg na luta pelo título do Mundial de Pilotos - depois de vencer o GP da Itália, o inglês diminuiu a diferença para 22 pontos (238 a 216) na disputa com o líder do campeonato.

Se depender do treino de classificação, aliás, a luta entre os dois pilotos da Mercedes deverá ser, mais uma vez, bastante acirrada. Afinal, Hamilton faturou a pole position neste sábado, mas com uma vantagem mínima, de 0s007 para Rosberg, que garantiu o segundo lugar do grid do GP de Cingapura ao marcar a sua melhor volta em 1min45s688.

Na fase decisiva do treino de classificação, os pilotos da Red Bull foram os que mais se aproximaram da Mercedes na luta pela pole position. O australiano Daniel Ricciardo foi o terceiro mais rápido, com o tempo de 1min45s854, logo à frente do alemão Sebastian Vettel, que marcou 1min45s902.

O espanhol Fernando Alonso, que chegou a colocar a Ferrari na primeira colocação de dois dos três treinos livres do GP de Cingapura, vai largar da quinta colocação depois de fazer um tempo de 1min45s907. Ele terá a companhia de Felipe Massa, o sexto colocado, na terceira fila, após o piloto brasileiro da Williams fazer o tempo de 1min46s000.

Massa chegou a liderar a primeira parte da terceira fase do treino de classificação, mas depois acabou perdendo posições no grid do GP de Cingapura. O finlandês Kimi Raikkoen, da Ferrari, foi o sétimo mais rápido e o seu compatriota Valtteri Bottas, da Williams, ficou em oitavo. O dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, e o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, completam a lista dos dez primeiros colocados do grid de largada do GP de Cingapura.

Na primeira fase do treino de classificação, liderada por Raikkonen, Marcus Ericsson, Max Chilton, Kamui Kobayashi, Jules Bianchi, Pastor Maldonado e Adrian Sutil foram eliminados. Depois, na segunda parte da sessão classificatória, Rosberg foi o mais rápido. Enquanto isso, Jenson Button, Jéan-Éric Vergne, Nico Hulkenberg, Esteban Gutiérrez, Sergio Pérez e Romain Grosjean acabaram deixando a disputa, que acabou sendo definida com a pole position de Hamilton.

O GP de Cingapura, a 14ª etapa da temporada 2014 da Fórmula 1, será disputado neste domingo, a partir das 9 horas (de Brasília).

