Hall da Fama do basquete terá Mourning e Richmond

Os ex-jogadores Alonzo Mourning e Mitch Richmond foram oficialmente eleitos, nesta segunda-feira, 7, para integrar o Hall da Fama do basquete. O primeiro deles, que atuava como pivô, foi campeão da NBA pelo Miami Heat, em 2006, e por sete vezes participou do All-Star Game da liga de basquete dos Estados Unidos.

Richmond, por sua vez, brilhou como ala/armador e também tem um troféu de campeão da NBA, conquistado junto com o Los Angeles Lakers em 2002, sendo que ele participou por seis vezes do Jogo das Estrelas da competição.

Eleitos entre dez novos membros da classe de 2014 do Hall da Fama, eles entrarão oficialmente para este seleto grupo nas cerimônias que ocorrerão entre 7 e 9 de agosto, em Springfield (Massachusetts), onde os novos escolhidos serão introduzidos entre os membros que já tiveram seus nomes eternizados no basquete com esta honraria.

Mourning e Richmond também se sagraram campeões olímpicos pelos Estados Unidos, sendo que o primeiro deles fez parte da seleção que faturou a medalha de ouro nos Jogos de Sydney, em 2000, enquanto o ex-jogador do Lakers esteve presente na Olimpíada de 1996, em Atlanta.

Os organizadores do Hall da Fama também anunciaram nesta segunda-feira que os técnicos Nolan Richardson (Arkansas) e Gary Williams (Maryland), que dirigiram equipes que se sagraram campeãs universitárias do basquete dos Estados Unidos, também entraram na próxima indução do Hall da Fama. O ex-comissário da NBA David Stern e o ala/armador lituano Sarunas Marciulionis também já haviam sido anunciados anteriormente como eleitos para a classe de 2014 do Hall da Fama.

