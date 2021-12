Halep vence e faz final com Sharapova em Roland Garros

A romena Simona Halep levou a melhor sobre a alemã Andrea Petkovic no jogo entre duas estreantes em uma semifinal de Grand Slam e garantiu, nesta quinta-feira, 5, uma vaga na decisão de Roland Garros. Atual quarta tenista do ranking mundial, ela assegurou lugar na disputa pelo título ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4).

A adversária da romena na final marcada para este sábado será a russa Maria Sharapova, que horas mais cedo derrotou a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, na outra semifinal feminina em Paris.

Halep conquistou a sua terceira vitória em quatro jogos diante de Petkovic no circuito profissional e, para ser campeã no sábado, terá de encerrar um jejum diante de Sharapova, que ganhou os três confrontos que travou com a romena. Hoje na oitava posição do ranking mundial, russa passou pela romena neste ano na final do Torneio de Madri, no último embate entre as duas, também realizado em piso de saibro como o de Roland Garros.

Para confirmar seu favoritismo nesta quinta-feira, Halep começou forte no primeiro set. Absoluta com o saque na mão, ainda aproveitou dois de quatro break points para abrir a vantagem inicial de 6/2. Na segunda parcial, Petkovic equilibrou o duelo e a disputa foi ao tie-break após cada tenista conquistar uma quebra de serviço. E, no desempate, a romena voltou a impor seu melhor jogo e fechou em 7/4 para liquidar a partida após uma hora e 29 minutos.

Antes de cair por 2 sets a 1 diante de Sharapova na final deste ano em Madri, Halep foi batida por Sharapova por duas vezes em 2012, em Pequim, na China, e Indian Wells, nos Estados Unidos. Agora, porém, ela chegará cheia de moral para encarar a russa, pois ainda não perdeu nenhum set nesta edição do Grand Slam e hoje ostenta a condição de quarta colocada do ranking mundial.

