Número 1 do mundo, a romena Simone Halep se despediu do Torneio de Pequim logo na estreia. Depois de perder o primeira set por 1 a 6 para a tunisiana Ons Jabeur, 113ª do ranking, a romena sentiu uma lesão nas costas, não conseguiu seguir e teve de abandonar a partida.

Joao Luiz Atticciati Prata | Estadão Conteúdo Halep sente lesão e abandona na estreia em Pequim; Kerber vence francesa

Halep sofre com problemas nas costas desde o Torneio de Wuhan, também na China, em que caiu na primeira rodada após ser atropelada pela eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com direito a "pneu" na primeira parcial.

No US Open, a romena decepcionou outra vez e também caiu na primeira rodada. A péssima fase vivida por Halep inclui, agora, quatro derrotas consecutivas e quatro eliminações em estreias de torneios.

Halep não é a única das favoritas a se despedir precocemente do torneio. No sábado, primeiro dia de jogos, a checa Petra Kvitova e a ucraniana Elina Svitolina, respectivamente as cabeças de chave 5 e 6 do torneio, perderam em suas estreias e foram eliminadas. A australiana Daria Gavrilova e a sérvia Aleksandra Krunic avançaram.

Outras favoritas entraram em quadra na madrugada deste domingo e tiveram melhor sorte. Primeira a jogar, a alemã Angelique Kerber, terceira colocada no ranking da WTA e cabeça de chave número 3, despachou Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. A sua adversária na segunda rodada da sairá do confronto entre a Yulia Putintseva e Carla Suarez Navarro.

Quarta do mundo, a francesa Caroline Garcia teve dificuldades para vencer na estreia. Ela derrotou a chinesa Yafan Wang, convidada para o torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (12/10), 7/6 (7/4) e 3/6. Garcia é a atual campeã do torneio.

A norte-americana Madison Keys, (18ª), a letã Anastasija Sevastova (19ª) e a sérvia Dominika Cibulkova (31ª) não tiveram muito trabalho para vencer suas adversárias e avançar. Keys derrotou a crota Bernarda Pera por 2 sets a 0, com parciais de 3/6 e 4/6, Sevastosa eliminou a francesa Alize Cornet por 6/4 e 6/2 e Cibulkova superou a chinesa Yingying Duan ao anotar 3/6 e 2/6.

Nos outros jogos do dia, Laura Siegemund bateu Daria Kasatkina, Timea Babos derrotou Su-Wei Hsieh, Saisai Zheng venceu Dayana Yastremska, Lesia Tsurenko eliminou Andrea Petkovic e Polona Hercog superou Coco Vandeweghe. Todas as vitórias foram definidas em 2 sets a 0.

