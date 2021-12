Haaland marca e Noruega empata com Holanda

A Noruega, liderada pelo atacante Erling Haaland, empatou em 1 a 1 com a Holanda, que tinha Louis Van Gaal estreando como técnico nesta quarta-feira, 1º, em partida válida pela quarta rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

Este resultado deixa a Turquia, que empatou por 2 a 2 com o Montenegro, na liderança da chave com 8 pontos, enquanto holandeses e noruegueses têm 7 unidades cada.

Em Oslo, Haaland abriu o placar para os donos da casa aos 20 minutos e os visitantes empataram através de Davy Klaassen (37).

Este duelo marcou a estreia de Van Gaal como treinador da Holanda, após cinco anos longe dos gramados.

Essa é a terceira vez que o ex-treinador do Barcelona e do Bayern de Munique assume o comando da seleção holandesa, após 2000-2001 e 2012-2014.

A Holanda volta a jogar no sábado, desta vez em casa, em Eindhoven, contra o Montenegro e depois encara a Turquia em Amsterdã, na terça.

A Noruega também vai jogar nos mesmos dias, sendo que o primeiro confronto será fora diante da Letônia e depois como anfitriã com Gibraltar.

