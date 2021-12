Há exatos 70 anos, equipe do Torino era vítima da tragédia de Superga

Há 70 anos atrás, a Itália era palco de um dos maiores acidentes aéreos já vistos na história, o pior do futebol até aquele momento. Na ocasião, em 1949, o avião que transportava toda a delegação do Torino Football Club, se chocou contra um muro da Basílica de Superga, em Turim, após realizar uma manobra de aterrissagem em decorrência de um denso nevoeiro. Vitimando 31 pessoas, entre jogadores, comissão técnica e jornalistas

Infelizmente, por consequências do ocorrido, a equipe - que era uma das maiores do país na época - não teve condições de se reestruturar por completo, e sofre com as sequelas do ocorrido até os dias atuais. Para se ter uma ideia do poderio da equipe de Turim, no ano de 1947, em amistoso da Seleção Italiana contra a Hungria, 10 dos 11 jogadores que estavam em campo, pertenciam a equipe grená.

Equipe da Torino em sua última partida, contra o Benfica de Portugal

Com o acidente, a Copa do Mundo realizada no ano seguinte, em 1950, no Brasil, teve uma participação bem mais discreta por parte da Azzurra, que havia perdido muitos de seus jogadores. No entanto, muito pior foi para a equipe do Torino, que só voltou a levantar um troféu nacional depois de mais de 20 anos, em 1975. Com isso, o clube viu seu maior rival, a Juventus, crescer e tornar-se a referência em futebol do país.

Clássico nesta semana

Em decorrência da data do trágico acidente, o clássico de Turim, que seria realizado neste sábado, 4, foi antecipada para sexta-feira. Na partida, as duas equipes terminaram empatadas, com gols de Sasa Lukic, para a equipe grená, e Cristiano Ronaldo, para a 'velha Senhora'.

adblock ativo