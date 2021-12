Há 26 anos, também contra Peru, Brasil encarou ira na Fonte

A Fonte Nova sediará pela segunda vez um jogo entre Brasil e Peru, na próxima terça-feira, às 21h. Será pelas Eliminatórias Sul-Americanas do Mundial de 2018, com todos os 45 mil ingressos vendidos. O outro confronto, no entanto, foi esvaziado, negativamente marcante, com protestos, em 1989.

Aconteceu na segunda rodada da Copa América. Torcedores estavam revoltados contra a exclusão de Charles, atacante do Bahia campeão brasileiro quatro meses antes.

"O assunto dominante nas ruas, na imprensa, era meu retorno à Seleção. Daquela vez para uma competição oficial", relembra Charles, de novo em evidência agora como técnico tricolor. Ao debutar com a camisa amarela, em Fortaleza, ele fez dois gols na goleada por 4 a 1 sobre o próprio Peru, em 10 de maio.

"Foi um feito esplendoroso, uma estreia que poucos conseguiram na Seleção", destacou ele, que marcou de novo na sua segunda partida: 4 a 0 contra Portugal, no Maracanã.

"Depois, fiz mais outros dois amistosos, joguei muito bem", disse. O treinador Sebastião Lazaroni teve opinião distinta na época: "Não conseguiu repetir as boas atuações".

O Brasil vinha de derrotas para Suécia, Dinamarca e Suíça em excursão. A quatro dias da estreia na Copa América, a CBF contrariou Lazaroni e bancou Charles. "Mesmo 'beneficiado' com a lesão do atacante Careca, a princípio, ficaria treinando com o restante do grupo, mas sem perspectiva de jogar", relatou A TARDE em 27 de junho. Foi o suficiente para aumentar a venda de ingressos e selar a paz com a torcida local. A tranquilidade, porém, durou menos de três dias. Na véspera da abertura, Lazaroni ignorou ordens do diretor de futebol da CBF, Eurico Miranda, cortando Charles e outros dois nomes.

"A CBF me informou que, na primeira fase do torneio, a lista só pode reunir 20 jogadores", alegou. A revolta se instalou. "Houve muitos protestos do torcedor baiano. Sabiam que tinha um atleta com condições de estar ali, representando o estado. Infelizmente, cercearam essa oportunidade que eu teria de jogar diante do meu torcedor, do povo baiano. Uma pena", lamentou Charles.

O governador Nilo Coelho juntou-se aos inconformados. Bradou que a atitude partiu de um "tecnicozinho qualquer, sem experiência nem qualificação para assumir o cargo".

Havia outros três jogadores baianos: os flamenguistas Bebeto e Aldair e o gremista Cristóvão. Dunga e Taffarel, atuais técnico e preparador de goleiros da Seleção respectivamente, integravam o elenco.

Antes do anúncio do corte, Eurico Miranda e o supervisor Paulo Angioni tentaram convencer Lazaroni. Em vão. O desentendimento chegou a tal ponto, que, na hora da divulgação dos descartados, o dirigente foi embora sem falar com ninguém. Irritado, chamou um táxi, deixou o hotel Quatro Rodas e sumiu. Lazaroni ficou recluso no quarto. Quem revelou os desconvocados foi o cozinheiro da delegação.

Na noite de 31 de junho, Charles foi retirado quase à força da concentração brasileira pelo presidente do Bahia, Paulo Maracajá, para jogar no Estadual. Sem saber qual atitude tomar, saiu à procura de dirigentes da CBF e Lazaroni. Como não encontrou ninguém, acatou a ordem.

No dia seguinte, a vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela foi sob vaias dos 13 mil espectadores. Em 3 de julho, com gramado recém-plantado e danificado por chuvas, o empate sem gols com o Peru - que teve seu goleiro expulso - aumentou a ira dos 38.200 presentes. Ainda houve apagão de 27 minutos.

Redenção e troféu

No 0 a 0 com a Colômbia, até bandeira nacional foi queimada na Fonte. Mas, em Recife e depois no Rio de Janeiro, a equipe se acertou, superando Paraguai, Argentina e Uruguai.

"O destino reservou o título ao Brasil. Na terça, espero que faça um bom jogo, apresente um belo futebol à torcida baiana e se mantenha firme, rumo à Copa de 2018", disse Charles, que assistirá ao duelo em casa, longe de mais polêmicas.

