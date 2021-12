Guto promete comportamento mais firme da equipe do Bahia

Em todas as entrevistas coletivas desta semana no Bahia, o assunto 'mudança de postura fora de casa' veio à tona. O lateral-esquerdo Léo, o atacante Edigar Junio e o técnico Guto Ferreira foram unânimes em prometer um comportamento mais firme por parte da equipe. A hora, então, é a de cumprir a palavra.

Antes do último treinamento da semana, ontem, Guto não chegou a falar sobre os últimos jogos fora de casa na Série A – derrotas para Internacional e Sport –, mas deu um recado àqueles que dão como certa a vitória do alviverde. E a palavra-chave para jogar de igual para igual é "disposição" – justamente algo que o torcedor tem cobrado nas partidas longe da capital baiana.

"Temos que buscar, dentro das nossas limitações e das nossas virtudes, chegar o mais perto possível do equilíbrio com os clubes maiores. E o futebol é um dos poucos esportes que permite que aqueles teoricamente mais fracos rivalizem e equilibrem com os mais fortes", falou o comandante tricolor.

adblock ativo