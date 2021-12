Guias ditam a rota na Travessia Mar Grande/Salvador

Sua cabeça é o seu guia. Por mais recorrente que seja a frase, ela assume um sentido exclusivo quando é empregada para definir a importância dos profissionais que vão orientar os nadadores na 51ª Travessia Powerade Mar Grande/Salvador, domingo, 21, às 8h.

Dois deles são os professores de natação Fábio Seixas e Ricardo Santana que, a bordo de pequenos barcos, já conduziram o campeão Luís Eduardo Oliveira. Ricardo ganhou uma vez ao lado dele. Seixas levou duas, e ainda guiou o campeão mundial Allan do Carmo ao tri.

Na praia do Porto da Barra, local da chegada da competição, que começará na Praia do Duro, em Mar Grande, Seixas e Santana explicaram a importância do guia durante o período em que se transformam nas 'cabeças' dos atletas.

Assim como em outras edições, na de 2014 a parceria nadador/guia garante que os competidores soltem o braço despreocupados em relação ao percurso da prova.

"Se o guia erra, o nadador erra", sentenciou Seixas, que experimentou isso em 2012, quando já tinha comemorado as três vitórias de Allan do Carmo nos anos anteriores.

"Eu assumo que em 2012 eu errei o percurso. Abri muito e ele acabou perdendo a prova. Naquele ano, Ana Marcela venceu todos os homens e foi campeã geral", relembrou Seixas, que foi também bicampeão geral da travessia conduzindo Luís Eduardo Oliveira.

"A travessia deste ano será diferente de todas as últimas que acompanhei nos últimos 15 anos", explicou o técnico Ricardo Santana, do Yacht Clube da Bahia, referindo-se ao começo de prova com maré de vazante e a sequência, de enchente.

Santana também guiou o campeão Luís Eduardo Oliveira em 2005, quando o nadador, hoje advogado, venceu pela terceira vez a travessia. "A prova deste ano será do guia", previu ele, que usará sua experiência em terra para orientar os 18 guias que vão conduzir igual número de atletas do Yacht.



Duas marés

A tradicional competição trará um detalhe inusitado, na visão dos dois treinadores para a edição deste ano. "Nunca houve, nos últimos 15 anos, duas marés nessa sequência", destacou Ricardo Santana.

Se a primeira hora de travessia será com a maré de vazante empurrando os nadadores, o restante das três horas de prova será toda de enchente, o que pode jogar muita gente para fora do funil de chegada, como explicou Santana.

Para evitar ser surpreendido, ele estará munido de rádio de comunicação com seu pessoal, em local estratégico, e aplicativo especial no celular sinalizando o percurso com precisão.

"Não posso dar muitos detalhes do aplicativo porque isso faz parte de nossa estratégia na prova", respondeu o treinador. "O que posso antecipar é que a tecnologia que vou usar no celular, por exemplo, impede que os meus nadadores desviem do percurso com acerto de até 80% ou mais", afirmou.

Para Santana, a estratégia mais lúcida será começar apontando o barco na direção do Cristo Redentor, na Barra. No decorrer da primeira hora de vazante, ele orienta a ir corrigindo para Monte Serrat ou Elevador Lacerda, de acordo com a capacidade física e técnica de cada atleta.

adblock ativo