Guia A TARDE do Campeonato Baiano - Parte 2

Está chegando a hora, torcedor. O Campeonato Baiano de 2012 começa na quarta-feira, 18, e a reportagem de A TARDE preparou um Guia do Campeonato Baiano para que você conheça os times e os jogadores que vão participar do maior torneio do estado. Confira, abaixo, as expectativas dos grandes clubes para o estadual e os destaques das equipes do interior.

Esporte Clube Vitória / Fundado 13.5.1899 / Presidente Alexi Portela Júnior / Estádio Manoel Barradas

Uma fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não há melhor forma para descrever o Vitória neste campeonato do que plagiar a canção imortalizada nas vozes de Roberto Carlos e Maria Bethânia. Derrotado na final do Campeonato Baiano pelo Bahia de Feira, eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil pelo Botafogo-PB e, por fim, fracassado na tentativa de voltar à Série A. Este é o resumo da frustrante temporada rubro-negra em 2011. A pior do clube neste novo milênio.

Este ano, para compensar, resta ao principal time do futebol baiano no século XXI, detentor de oito dos 11 campeonatos estaduais disputados, só mesmo a conquista do Baianão 2012 e o sonhado retorno à elite do futebol nacional. Por isso, dá para ter certeza de que o Leão ‘suará sangue’ dentro e fora da campo. E mais: é consenso geral na Toca que um sucesso está diretamente vinculado ao outro. Tanto pela ciência da importância, sob o ponto de vista do planejamento do clube e do entrosamento da equipe, de se manter um único grupo ao longo do ano quanto pela confiança que um título no primeiro semestre pode dar para o segundo.

Equipe qualificada - Assim, melhor para a torcida rubro-negra, que tem tudo para assistir a um time de alto nível logo no Estadual. As contratações foram poucas, mas pontuais para as carências do plantel. O lateral-esquerdo Wellington Saci teve uma boa passagem pelo Sport em 2011. Assim como o volante Michel pelo Ceará. Algo semelhante pode ser dito do talentoso Robston, também volante, que foi destaque do Atlético-GO em 2009 e 2010. E, embora ainda com problemas físicos, o zagueiro Rodrigo, campeão brasileiro de 2008 e ex-ídolo do São Paulo, dispensa comentários.

Além disso, o que havia de melhor no elenco de 2011 segue no clube. Entre eles, Geovanni, Nino Paraíba, e as crias da base Gabriel Paulista e Marquinhos. De quebra, outros jovens talentos devem ganhar uma chance. Dankler, Arthur Maia e Romário são as principais promessas. É o Vitória pronto para provar quem é que manda nos gramados baianos.

Itabuna Esporte Clube / Fundado 23.5.1967 / Presidente Ricardo Xavier / Estádio Luiz Viana Filho

Sociedade D. Juazeirense / Fundado 12.12.2006 / Presidente Roberto Carlos / Estádio Adauto Moraes

Juazeiro Social Clube / Fundado 16.8.1995 / Presidente Antônio Barbosa (Baé) / Estádio Adauto Moraes

Serrano Sport Clube / Fundado 22.12.1979 / Presidente José Alfredo dos Santos / Estádio Lomanto Júnior

Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista / Fundado 21.1.2005 / Presidente Ederlane Silva / Estádio Lomanto Júnior

