Guia A TARDE do Campeonato Baiano - Parte 1

Está chegando a hora, torcedor. O Campeonato Baiano de 2012 começa na quarta-feira, 18, e a reportagem de A TARDE preparou um Guia do Campeonato Baiano para que você conheça os times e os jogadores que vão participar do maior torneio do estado. Confira, abaixo, as expectativas dos grandes clubes para o estadual e os destaques das equipes do interior.

Esporte Clube Bahia / Fundado 1.1.1931 / Presidente Marcelo Guimarães Filho / Estádio: Pituaçu

De um lado, o status de ser o recordista do Campeonato Baiano com 43 conquistas e o único representante do Estado na Série A do Brasileirão. Do outro, a decepção de não comemorar um título estadual desde 2001 e ter como último troféu relevante o Nordestão de 2002.

Pois, bem. A bipolaridade de sentimentos que vive o Bahia leva-o automaticamente a uma conclusão: é imprescindível que a taça de 2012 não escape, sob hipótese alguma, do Fazendão. Por isso, pela primeira vez no século, o tricolor inicia o ano com praticamente o mesmo elenco que terminou o anterior.

Se o fato não representa, em princípio, um motivo de comemoração, pelo menos pode ser considerado uma evolução com relação aos anos anteriores. Geralmente, o Bahia começa a temporada com o time ainda em processo de montagem. Na prática, as principais contratações só chegam para o segundo semestre. Desta vez, não. O Bahia já tem um time que, se não fez bonito na Série A 2011, ao menos não foi rebaixado.

Base mantida - De 2011 para 2012, o Esquadrão só teve como perda considerável o zagueiro Paulo Miranda e o lateral-direito Marcos. De resto, só saíram do plantel atletas que não agradaram a torcida e comissão técnica. Exemplos são o lateral Jancarlos e os meias Carlos Alberto e Ricardinho. No mais, todo mundo ficou. Dos 31 jogadores do elenco de 2012, 23 estavam no clube em 2011. Isso sem contar a volta dos meia-atacantes Ananias e Vander, emprestados respectivamente à Portuguesa e ao Flamengo.

Quanto às contratações, destaque para Morais. Tanto por ter jogado no Bahia em 2010 e, portanto, já estar familiarizado com o clube, quanto pela sua qualidade técnica. Além dele e do atacante Zé Roberto, que está para fechar, chegaram também o meia Jéferson, os laterais Boiadeiro, Coelho e o zagueiro Rafael Donato. Jéferson é um reforço de relevância. Já os outros são pura aposta. Mesmo assim, podem acabar sendo úteis para fazer o tricolor acabar com seu incômodo jejum.

