Guga e Djokovic fazem partida exibição e divertem o público

O ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu neste sábado por 2 sets a 0 (7-6 e 7-5) o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, em uma partida de exibição disputada no Rio de Janeiro, na qual o esporte foi apenas uma desculpa para o humor, encantando e divertindo o público presente no Maracanãzinho.

Djokovic decidiu deixar de lado seus dotes para as competições de alto nível às quais está acostumado e, sem se preocupar com o resultado, mostrou sua famosa habilidade nas imitações, em um amistoso cheio de lembranças.

O sérvio esteve muito perto de ganhar o primeiro set, mas depois de ser derrotado por Guga no tie-break, se dedicou totalmente a entreter o público.

Djokovic colocou uma peruca e uma fita no cabelo, imagem habitual dos dias de glória do astro brasileiro já aposentado, que foi três vezes campeão de Roland Garros.

O sérvio imitou o saque e os movimentos oscilantes de cabeça de Guga e arrancou risos e aplausos do público.

Ambos os atletas convidaram crianças para a quadra, com os quais improvisaram um jogo de duplas, e também os gandulas.

Mas o êxtase geral veio minutos antes, quando Djokovic se aproximou do público e voltou para a quadra acompanhado de um menino de cabelo cacheado, vestido de forma muito parecida com Guga.

O menino, aconselhado por Djokovic, disputou e ganhou um ponto do brasileiro e deixou a quadra no meio de uma grande ovação.

Os jogadores, que se abraçaram no final da partida, também tiveram tempo de brincar com os juízes e dançar no saibro da quadra a famosa música "Ai se eu te pego" do cantor Michel Teló.

Djokovic, que ontem inaugurou uma quadra de tênis no Parque Ecológico da favela da Rocinha, termina neste domingo uma visita de três dias ao Rio com um jogo de futebol no Engenhão, no qual enfrentará velhas estrelas do futebol como Romário, Zico e Bebeto.

