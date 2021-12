Guerrero é cortado da seleção peruana por lesão

O atacante Paolo Guerrero foi cortado da seleção peruana na noite de segunda-feira por estar contundido. Assim, o jogador do Corinthians vai ficar fora dos dois últimos jogos do Peru, já sem chance de classificação para a Copa do Mundo de 2014, nas Eliminatórias, diante da Argentina, no dia 11, e da Bolívia, no dia 15.

De acordo com informações da imprensa peruana, Guerrero foi avaliado pelos médicos da seleção nacional na segunda. E eles constataram uma fratura no pé esquerdo, no quinto metatarso. Assim, optaram pelo corte do jogador, pois apontaram que ele precisaria de duas a três semanas de tratamento para ter condições de entrar em campo.

No último domingo, Guerrero participou normalmente do empate por 0 a 0 com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo substituído apenas no final do segundo tempo.

Com a lesão, Guerrero não deverá ter condições de entrar em campo pelo Corinthians nas próximas partidas. O time vai enfrentar o Atlético Paranaense, quarta-feira, em Mogi Mirim, e o São Paulo, domingo, no Morumbi, em compromissos do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, ele ficaria de fora dessas duas partidas se estivesse na seleção peruana.

adblock ativo