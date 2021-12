Guerrero brilha e Inter vence na fase de grupos da Libertadores

O atacante peruano Guerero brilhou nesta terça-feira, 3, e ajudou o Internacional a derrotar a Universidad Católica (Chile) por 3 a 0 em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Na partida realizada no estádio do Beira Rio, Guerrero foi o grande destaque, marcando dois gols e dando uma assistência, para o terceiro gol, do meia-atacante Marcos Guilherme.

O primeiro tempo da partida ficou marcado pelo domínio do colorado, que teve mais posse de bola e impedia o time chileno de criar oportunidades.

Gols no segundo tempo

Mas a vitória do Internacional só começou a ser construída aos 15 minutos da etapa final, quando Boschilia sofre falta da entrada da área. Guerrero cobra, a bola desvia no lateral Asta-Buruaga e engana o goleiro Dituro.

O segundo gol não demora a sair. Aos 21 Dituro erra ao repor a bola em jogo, o meia Thiago Galhardo recupera a bola e toca para Guerrero, que apenas desloca o goleiro.

