Guardiola diz que chegada de Jesus não significa saída de Aguero

O técnico espanhol Pep Guardiola falou nesta sexta-feira que a chegada do atacante brasileiro Gabriel Jesus não implica na saída do argentino Sergio Aguero.

Os mais de 31 milhões de euros pagos para levar o atacante para o Manchester City, somados com as boas atuações do jovem nas primeiras partidas, levantaram rumores sobre a possível saída de Aguero. No último jogo dos Citizens contra o West Ham, Jesus deu uma assistência, fez um gol e foi eleito o melhor jogador da partida. "Entendo o debate, mas não existem dúvidas sobre a qualidade de Aguero".

Guardiola definiu o atacante como um dos jogadores mais importantes do plantel. "Todos os grandes times da Europa precisam contar com vários atacantes. Nós também", precisou o treinador. "O City chegou a juntar Tevez, Aguero, Dzeko, Balotelli", comentou.

Ainda assim, Pep argumentou que o atacante argentino jogou sempre que esteve disponível: "com exceção do jogo contra o Barcelona, que não participou por uma decisão técnica, ele jogou sempre".

Guardiola defendeu a possibilidade de escalar os dois atacantes ao mesmo tempo.

Enquanto Jesus parece ter entrado nos planos do espanhol de maneira definitiva, o chileno Claudio Bravo parece seguir outro caminho. A contratação pedida por Guardiola no ano passado não está bem nesta temporada e foi banco na última partida contra o West Ham. É provável que Willy Caballero enfrente o Swansea.

"Ainda não decidi, mas acho que Willy deve jogar", falou Guardiola.

