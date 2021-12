Guardiola começará a treinar o Bayern em 26 de junho

O Bayern de Munique divulgou nesta terça-feira um cronograma, ainda não totalmente pronto, de sua próxima pré-temporada europeia e informou que Pep Guardiola iniciará os seus trabalhos como novo técnico da equipe a partir de 26 de junho.

A previsão inicial dava conta de que o treinador espanhol iniciaria os seus trabalhos de campo no clube apenas em julho, mas agora está confirmado que ele começará a ter contato diário com seus novos comandados um mês depois da disputa da final da Liga dos Campeões, marcada para acontecer no próximo dia 25 de maio, quando Bayern e Borussia Dortmund se enfrentarão no Estádio de Wembley, em Londres.

A pré-temporada do Bayern também prevê um período de treinos na região italiana de Trentino, entre os dias 4 e 12 de julho, sendo que o time apenas cumpre tabela no atual Campeonato Alemão, após ter se sagrado campeão nacional com seis rodadas de antecedência para o término da competição.

Contratado já no início de janeiro, Guardiola substituirá o técnico Jupp Heynckes, que irá se aposentar ao final desta temporada europeia. O espanhol tentará iniciar uma nova era vitoriosa na equipe alemã, depois de ter feito história como o treinador mais vencedor do Barcelona em todos os tempos.

adblock ativo