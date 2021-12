Guarani vence Sampaio e se aproxima do G-4 da Série B

O Guarani foi até o Castelão, em São Luís, e derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta quarta-feira, 23, em jogo da 31ª rodada da Série B do Brasileiro.

Com o triunfo, a equipe de Campinas alcança a 6ª posição com 47 pontos, enquanto a Bolívia Querida fica na 8ª posição com 45 pontos.

Gol da vitória

Em jogo bem disputado, o gol da vitória do Guarani saiu apenas aos 35 minutos da etapa final, quando Crispim lança Pablo no meio da zaga do Sampaio. O lateral finaliza de cabeça e vence o goleiro Gustavo.

Próximos compromissos

As duas equipes só voltam a jogar pela Série B em 2021, no dia 2 de janeiro. O Sampaio visita o CSA, e o Guarani recebe o América-MG.

Duelo de lanternas

No confronto entre os dois últimos colocados da competição, o lanterna Oeste empatou em 1 a 1 com o vice-lanterna Botafogo-SP.

