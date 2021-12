Guarani exibe alívio com fim de jejum diante do Vitória

O Guarani enfim encerrou a série negativa de oito jogos consecutivos sem vitória na temporada ao derrotar o Vitória de virada, por 3 a 2, na noite desta segunda-feira, 13, no estádio Brinco de Ouro, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro. Suspenso e sem poder dirigir a equipe dentro de campo, o técnico Vinícius Eutrópio se mostrou aliviado após ver, das tribunas, seu time ter vencido a primeira nesta edição no torneio nacional.

"Eu acho que (o resultado) tira um peso. Nunca trabalhei falando que não ganhamos há tantos jogos, senão isso entra na cabeça do jogador e não sai. Antes da partida, mostramos a tabela e onde estaríamos caso ganhássemos. No vídeo que eu mostrei, não tem nada, só havia as vozes dele. Ninguém estava mais preparado que nós para esse jogo. Essa é a nossa cara e esse é o Guarani que temos de mostrar", afirmou o treinador, em coletiva de imprensa.

Vinícius Eutrópio ainda destacou a 'coragem' da equipe na virada sobre o Vitória. "Eu falei isso nos primeiros dias: se tomar um gol, e daí? O jogo não acaba ali. Senão iremos criar um bloqueio na nossa cabeça. Foi muito interessante porque tomamos um gol atípico, sofrido com (falha de) um jogador que estava dando muita segurança, mas que fez uma saída errada, infantil. Com o intervalo, adiantei o time. Nós temos que arriscar, não estava para empatar. Temos de ter coragem, surtiu efeito. Com as roubadas de bola, conseguimos fazer os dois gols", frisou.

Expulso na derrota por 2 a 0 para o Oeste, o treinador falou sobre a experiência de assistir sua equipe das tribunas. "Tem o lado positivo e o negativo. O positivo é que você tem uma visão mais ampla de tomar decisões, mas eu gosto de participar, tenho que estar lá embaixo. A figura do treinador é importante, mas se os jogadores não tiverem atitude, de nada vai adiantar", finalizou.

Com o triunfo sobre o Vitória, o Guarani subiu para a décima posição, com quatro pontos. O próximo desafio da equipe de Campinas será neste sábado, às 16h30, diante do Paraná, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

