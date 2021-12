Grupo de Mahamudra realiza 'Corrida Ecológica' na orla de Salvador

O grupo Mahamudra de Vilas do Atlântico realizará no próximo domingo, 8, a primeira edição do 'Mahamudra Adventure', a corrida ecológica voltada para a preservação das dunas e praias de Itapuã e Praia do Flamengo. Mais de 50 pessoas já confirmaram a participação no percurso de 6 km ou 12 km.

A largada acontecerá às 7h, no Parque das Dunas, localizado em Praia do Flamengo. Os atletas vão correr pelas dunas, em um trecho de asfalto e depois na areia da praia. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados em cerimônia de encerramento.

O coach e coordenador do Mahamudra de Vilas, Rodrigo Aprile, explicou os conceitos do treino. “A filosofia do Mahamudra é toda baseada na conexão com a natureza e no autoconhecimento. Nossos treinos são 100% feitos ao ar livre e buscamos o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. Durante essa corrida, estaremos completamente conectados com a natureza, honrando cada quilômetro vencido”.

A corrida está em sua primeira edição e pretende fazer parte do calendário anual de eventos esportivos de Salvador e Vilas do Atlântico.

Corpo, Mente e Espírito

O Mahamudra é um método de desenvolvimento humano que ganhou força no Brasil e no Mundo. Reunindo exercícios de yoga, artes marciais, ginástica natural e calistenia. A modalidade já está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia, além de ter representantes em Los Angeles, nos Estados Unidos. Focado na constante evolução do ser e com o objetivo de extrair o melhor de cada pessoa, o Mahamudra busca equilibrar e evoluir a saúde em pilares: o corpo, a mente e o espírito.

Todas as aulas do Mahamudra são realizadas em lugares abertos e arborizados, sempre em contato com a natureza, respirando ar puro e ouvindo o canto dos pássaros. Os alunos iniciam o treino com exercícios de alongamento e yoga, depois realizam circuitos de atividades direcionadas para cada tipo de condicionamento físico.

Raramente os exercícios se repetem, o que permite trabalhar todos os conjuntos musculares do corpo e ter um treino novo e diversificado a cada dia. Ideal para quem não gosta dos exercícios repetitivos e do ambiente fechado das academias de ginástica. Ao final das aulas, os alunos fazem o aquietamento, quando relaxam durante aproximadamente 5 minutos ao som de músicas renovadoras.

