Grosjean é o mais rápido em treino; baiano Razia é último

O francês Romain Grosjean (Lotus) obteve nesta quarta-feira o melhor tempo do segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, em Jerez de la Frontera, enquanto o brasileiro Luiz Razia, que fez sua estreia pela Marussia, ficou com a 12ª e última posição da classificação.

Grosjean fez a melhor das 95 voltas que deu no Circuito de Jerez em 1min18s218, 0s786 mais rápido que o escocês Paul di Resta (Force India), segundo melhor do dia. O terceiro lugar ficou com o australiano Daniel Ricciardo (Toro Rosso), a 0s916 do líder. O treino teve a presença dos dois brasileiros que disputarão o Mundial de 2013.

Felipe Massa, da Ferrari, deu 78 voltas com o F138 e ficou com a oitava colocação, com a marca de 1min19s914, enquanto Razia deu 31 com o carro da Marussia, a melhor em 1min23s519. Na primeira sessão, o australiano Mark Webber foi o primeiro a marcar um bom tempo, com 1min20s257, para ser superado depois por um Grosjean.

O francês pulverizou seu próprio registro em duas ocasiões. Passou de 1min19s080 na manhã em Jerez a 1min18s810, superando inclusive o melhor tempo da terça-feira, de 1min18s861, do britânico Jenson Button (McLaren).

O treinou foi marcado por um acidente sofrido pelo inglês Jenson Button, agora na Mercedes. Durante a segunda sessão, o piloto se chocou contra a barreira de proteção, na saída da curva posterior à reta oposta do circuito. Segundo a escuderia alemã, o acidente aconteceu por causa de uma falha nos freios traseiros do F1 W04, que

era testado pela primeira vez pelo campeão mundial de 2008.

Os melhores tempos do primeiro dia de testes em Jerez de la Frontera foram os seguintes (entre parênteses, o número de voltas dadas por cada piloto):

1. Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1min18s218 (95).

2. Paul di Resta (ESC/Force India) a 0s785 (95).

3. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) a 0s916 (83).

4. Mark Webber (AUS/Red Bull) a 1s120 (101).

5. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) a 1s284 (99).

6. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) a 1s301 (15).

7. Sergio Pérez (MEX/McLaren) a 1s354 (81).

8. FELIPE MASSA (BRA/Ferrari) a 1s696 (78).

9. Pastor Maldonado (VEN/Williams) a 2s475 (71).

10. James Rossiter (ING/Force India) a 3s055 (19).

11. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) a 3s093 (88).

12. LUIZ RAZIA (BRA/Marussia) a 5s319 (31).

