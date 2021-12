Griezmann se une a Ronaldo e Messi como finalista do prêmio da Fifa

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o francês Antoine Griezmann são os finalistas do prêmio de melhor jogador de 2016. Os nomes foram anunciados nesta sexta-feira pela Fifa e o vencedor será conhecido numa festa de gala no dia 9 de janeiro, em Zurique, na Suíça. Neymar, que havia sido um dos finalistas de 2015, ficou de fora do grupo neste ano.

Para a edição de 2016, a Fifa fez mudanças importantes na escolha dos vencedores. O acordo com a revista France Football terminou, o que significou que o termo "Bola de Ouro" já não será usado. A entidade ainda abriu a votação para os torcedores, via internet.

Mas o que não mudou foi a dupla de finalistas. Na última década, o troféu tem sido dominado por Messi e Cristiano Ronaldo. O argentino ganhou todas as edições do troféu entre 2009 e 2012, além de 2015. Já o português ficou com os troféus de 2008, 2013 e 2014.

Para 2016, Cristiano Ronaldo é o favorito, depois da conquista da Eurocopa e da Liga dos Campeões. O português ainda foi o artilheiro da competição de clubes na Europa. Agora, pode se aproximar a Messi em troféus individuais.

Já Messi conseguiu chegar neste ano com a Argentina à final da Copa América e garantiu, uma vez mais, um título nacional para o Barcelona.

Quem não se manteve entre os três melhores do mundo foi Neymar. Em 2015, ele havia conseguido atingir o pódio, acabando com um jejum de oito anos sem brasileiros entre os finalistas. Por seu contrato com o Barcelona, ele chega a ser recompensado financeiramente por estar entre os três primeiros.

Desta vez, mesmo com sua medalha de ouro na Olimpíada, o brasileiro foi superado por Antoine Griezmann, destaque do Atlético de Madri e principal nome da seleção francesa. O atacante foi ainda uma das estrelas da Eurocopa.

