Grêmio estreia na Libertadores com vitória sobre o América de Cali

O Grêmio de Porto Alegre começou sua jornada no Grupo E da Copa Libertadores-2020 com o pé direito ao vencer a América por 2 a 0 em Cali, na Colômbia, nesta terça-feira, 3.

O time comandado pelo técnico Renato Portaluppi conquistou os três pontos com gols do zagueiro Víctor Ferraz aos 15 minutos de jogo e do meia Matheus Henrique no início do segundo tempo (50), em sua visita ao estádio Pascual Guerrero, na cidade de Cali.

Com inteligência tática, o tricolor gaúcho mostrou sua força diante do atual campeão colombiano - liderado pelo treinador Alexandre Guimarães - que voltou a competir no principal torneio sul-americano de clubes após uma longa de ausência de onze anos, período em que chegou a jogar na segunda divisão de seu país.

Após esta primeira rodada, o Grêmio terminou em segundo no Grupo E, atrás de seu eterno rival Internacional, que derrotou em casa a equipe chilena do Universidad Católica por 3 a 0 também nesta terça-feira.

Na próxima rodada, em 10 de março, o América de Cali vai visitar ‘La Cato’ no Chile, enquanto que dois dias depois, haverá o clássico de Porto Alegre, na Arena do Grêmio.

Furacão

Outro time brasileiro que jogou e venceu nesta terça foi o Athletico Paranaenses. O gol da vitória sobre o Peñarol do Uruguai veio com um toque de calcanhar espetacular de Guilherme Bissoli no segundo tempo, na estreia das duas equipes no Grupo C.

